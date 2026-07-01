الأربعاء 2026-07-01 05:56 م

انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة
انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة
 
الأربعاء، 01-07-2026 04:55 م

الوكيل الإخباري-    باشرت مديرية أوقاف الطفيلة تنفيذ فعاليات المراكز الصيفية لعام 2026 في مختلف مساجد المحافظة، ضمن البرنامج السنوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال العطلة الصيفية، بهدف استثمار أوقات فراغ الطلبة في برامج تعليمية وتربوية تعزز ارتباطهم بالقرآن الكريم وقيمه وأخلاقه.

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وانطلقت فعاليات المراكز بمشاركة نحو 1500 طالب وطالبة، حيث توفر المراكز برامج متخصصة في تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، إلى جانب دروس في الفقه والحديث الشريف والآداب والأخلاق الإسلامية، بما يسهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم الدينية.


وقال مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، إن المديرية افتتحت 70 مركزا صيفيا موزعة على مختلف مناطق المحافظة، منها 35 مركزا للإناث، مؤكدا أن جميع المراكز جُهزت بالكوادر المؤهلة والوسائل التعليمية اللازمة لاستقبال الطلبة على مدار شهرين.

 
 


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