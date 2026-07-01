انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

وانطلقت فعاليات المراكز بمشاركة نحو 1500 طالب وطالبة، حيث توفر المراكز برامج متخصصة في تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، إلى جانب دروس في الفقه والحديث الشريف والآداب والأخلاق الإسلامية، بما يسهم في بناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم الدينية.
وقال مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، إن المديرية افتتحت 70 مركزا صيفيا موزعة على مختلف مناطق المحافظة، منها 35 مركزا للإناث، مؤكدا أن جميع المراكز جُهزت بالكوادر المؤهلة والوسائل التعليمية اللازمة لاستقبال الطلبة على مدار شهرين.
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