انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد العقبة السبت المقبل

12:05 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف محافظة العقبة اليوم الخميس، عن بدء أعمال المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد المحافظة اعتباراً من يوم السبت المقبل، بإشراف نخبة من المدرسين المؤهلين والحاصلين على شهادات ومستويات متقدمة في التلاوة والتجويد ومن حفظة كتاب الله تعالى. اضافة اعلان





وبينت المديرية أن دوام المراكز الصيفية المخصصة للذكور سيكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وأما عن مواقع المراكز الصيفية الخاصة بالإناث وأيام التدريس ستكون أيام السبت والاثنين والأربعاء بما يتيح لأكبر عدد من الطلبة والطالبات الاستفادة من البرامج القرآنية والتربوية التي تقدمها.



وأكدت المديرية أن المراكز الصيفية تشكل بيئة تعليمية وتربوية تسهم في تنمية مهارات الطلبة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وفق أحكام التجويد إلى جانب تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة واستثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة على الأبناء.



وقال مدير أوقاف محافظة العقبة فضيلة الشيخ فارس الجوازنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق المراكز الصيفية في مختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن اختيار المدرسين جاء وفق معايير تضمن الكفاءة العلمية والقدرة على إيصال المعلومة بأساليب تربوية مناسبة للفئات العمرية المستهدفة.



وأضاف إن إطلاق المراكز الصيفية يهدف إلى تعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الإسلامية السمحة في نفوسهم، حيث أن المراكز الصيفية تمثل محطة مهمة لغرس محبة القرآن الكريم في نفوس الناشئة وتعزيز ارتباطهم بالمساجد، مؤكداً حرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على توفير برامج نوعية تجمع بين التعليم والتوجيه والتربية السليمة.



ودعا الجوازنة أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالالتحاق بالمراكز الصيفية إلى الاطلاع على أسماء المساجد المعتمدة ومواقعها وأسماء المدرسين من خلال الصفحة الرسمية لمديرية أوقاف العقبة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي ستنشر تباعاً جميع التفاصيل المتعلقة بالمراكز ومواعيدها وبرامجها التعليمية والتربوية.





