انطلاق الورش التدريبية لبرنامج التغير المناخي

وتأتي الورش بمشاركة 30 شابًا وشابة من كل مركز من المراكز المشاركة، وهي: شباب وشابات الظليل، حي الأمير محمد، الزرقاء النموذجي، الرصيفة، والأزرق.
وتتضمن الجلسات التدريبية تعريف الشباب بالمفاهيم الأساسية حول تغير المناخ، مثل الطقس والمناخ، الاحتباس الحراري، الفئات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، أثر العوامل البشرية، والمواطنة البيئية، كما تشمل دراسة صور الأقمار الصناعية وتحليلها لمعرفة تأثير التغير المناخي على النظام البيئي، إضافة إلى جلسة خاصة حول سيناريوهات مستقبل المناخ.
وأكد مدير شباب محافظة الزرقاء، الدكتور محمد الجعافرة، خلال زيارته لمركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي، أن هذه الورش تهدف إلى رفع مستوى وعي الشباب بمفهوم التغير المناخي وأسبابه وآثاره على الأفراد والنظام البيئي، إضافة إلى تعزيز دور الشباب في الحفاظ على البيئة وتبني سلوكيات بيئية مستدامة.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة النوعية توفر للشباب الفرصة للتمكين المعرفي والمهاري في مجال التغير المناخي، وتسهم بتعزيز قدراتهم على طرح حلول إبداعية لمواجهة التحديات البيئية في مجتمعاتهم
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