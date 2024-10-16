 
الأربعاء 2024-10-16 01:37 م
 
 

انطلاق الورش التدريبية لبرنامج التغير المناخي

مديرية شباب الزرقاء
مديرية شباب الزرقاء
الأربعاء، 16-10-2024 12:17 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت، اليوم الأربعاء، في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الزرقاء الورش التدريبية لبرنامج التغير المناخي، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة الشباب، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وهيئة أجيال السلام.

اضافة اعلان


وتأتي الورش بمشاركة 30 شابًا وشابة من كل مركز من المراكز المشاركة، وهي: شباب وشابات الظليل، حي الأمير محمد، الزرقاء النموذجي، الرصيفة، والأزرق.


وتتضمن الجلسات التدريبية تعريف الشباب بالمفاهيم الأساسية حول تغير المناخ، مثل الطقس والمناخ، الاحتباس الحراري، الفئات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، أثر العوامل البشرية، والمواطنة البيئية، كما تشمل دراسة صور الأقمار الصناعية وتحليلها لمعرفة تأثير التغير المناخي على النظام البيئي، إضافة إلى جلسة خاصة حول سيناريوهات مستقبل المناخ.


وأكد مدير شباب محافظة الزرقاء، الدكتور محمد الجعافرة، خلال زيارته لمركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي، أن هذه الورش تهدف إلى رفع مستوى وعي الشباب بمفهوم التغير المناخي وأسبابه وآثاره على الأفراد والنظام البيئي، إضافة إلى تعزيز دور الشباب في الحفاظ على البيئة وتبني سلوكيات بيئية مستدامة.


وأشار إلى أن هذه الأنشطة النوعية توفر للشباب الفرصة للتمكين المعرفي والمهاري في مجال التغير المناخي، وتسهم بتعزيز قدراتهم على طرح حلول إبداعية لمواجهة التحديات البيئية في مجتمعاتهم

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمحمية الأزرق المائية ومحمية الشومري للأحياء البرية

لقطة من الفيديو

منوعات مقطع تصدر الترند.. كلب يصل إلى قمة هرم بمصر !

قصف عنيف ومتواصل على جباليا شمال غزة

فلسطين شمال غزة .. بين مطرقة الرحيل قسرا وسندان البقاء والموت جوعا

جانب من المؤتمر

أخبار محلية دائرة الإحصاءات: نستعد لأكبر تعداد سكاني في تاريخ الأردن

تعبيرية

اقتصاد محلي مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين

أخبار محلية الملك يزور جامعة الطفيلة التقنية

سد الموجب

أخبار محلية الحكومة: مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب

صورة من الحملة

أخبار محلية الامانة تطلق حملة " عمان بيتنا "



 


الأكثر مشاهدة