الخميس 2025-06-19 08:55 ص
 

انطلاق امتحانات "التوجيهي" لـ163,629 طالبًا اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ اليوم الخميس 163,629 طالبًا وطالبة من أصل 209,871 بتأدية أولى جلسات امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك في مبحث التربية الإسلامية لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية، حيث ستستمر الامتحانات حتى العاشر من شهر تموز المقبل.اضافة اعلان


وأكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، جاهزية الوزارة لعقد الامتحان من خلال تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة، وتوفير احتياجات الطلبة بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والصحية والتقنية.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الحضور المبكر والالتزام بالتعليمات، محذّرة من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية أو أي أدوات غير مسموح بها داخل القاعات، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ومراعاة التعليمات الخاصة بالوثائق المطلوبة يوميًا.
 
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