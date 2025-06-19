انطلاق امتحانات "التوجيهي" لـ163,629 طالبًا اليوم

وأكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، جاهزية الوزارة لعقد الامتحان من خلال تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة، وتوفير احتياجات الطلبة بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والصحية والتقنية.
ودعت الوزارة الطلبة إلى الحضور المبكر والالتزام بالتعليمات، محذّرة من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية أو أي أدوات غير مسموح بها داخل القاعات، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ومراعاة التعليمات الخاصة بالوثائق المطلوبة يوميًا.
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