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انطلاق انتخابات نقابة المحامين في مجمع النقابات

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-05-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-  انطلقت، صباح اليوم الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين الأردنيين لاختيار نقيب وأعضاء مجلس جديدين للدورة الانتخابية الخامسة والأربعين.اضافة اعلان


ويتنافس على هذه المقاعد، 7 مرشحين على منصب النقيب، و49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس. ويحق لـ 17,650 محاميًا ممن سددوا اشتراكاتهم الانتخاب.

ويشترط القانون، حصول المرشح لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين، وفي حال عدم تحققها تُعقد جولة ثانية يُحسم فيها المنصب لصاحب أعلى الأصوات.

كما يشترط القانون على المرشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى 10 سنوات في المهنة، و5 سنوات لعضوية المجلس، وألا يقل عمره عن 30 عامًا.
 
gnews

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