انطلاق انتخابات نقابة المحامين في مجمع النقابات

ويتنافس على هذه المقاعد، 7 مرشحين على منصب النقيب، و49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس. ويحق لـ 17,650 محاميًا ممن سددوا اشتراكاتهم الانتخاب.
ويشترط القانون، حصول المرشح لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين، وفي حال عدم تحققها تُعقد جولة ثانية يُحسم فيها المنصب لصاحب أعلى الأصوات.
كما يشترط القانون على المرشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى 10 سنوات في المهنة، و5 سنوات لعضوية المجلس، وألا يقل عمره عن 30 عامًا.
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