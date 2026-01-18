انطلاق برنامج تدريبي لمديري بنوك الأسئلة في مركز تطوير المناهج

وبحسب بيان صادر عن المركز، فإن البرنامج التدريبي يهدف لبناء قدرات وطنية متخصصة في تصميم وإدارة بنوك أسئلة معيارية وفق سياسات الاختبار المعتمدة، وتكوين اختبارات عالية الجودة بما يدعم موثوقية وعدالة الاختبارات في الأردن، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" والاختبارات الوطنية واسعة النطاق.
وأوضح البيان أن البرنامج يعتمد على "توظيف منظومة رقمية متكاملة لإدارة دورة حياة الفقرة الاختبارية، بدءا من التخطيط وبناء جداول المواصفات، مرورا بتأليف الفقرات ومراجعتها واعتمادها، وانتهاء بتكوين الصور الاختبارية وتنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وتحديد خصائص الفقرات في ضوء الأدلة الإحصائية".
