الإثنين 2026-01-19 01:13 ص

انطلاق برنامج تدريبي لمديري بنوك الأسئلة في مركز تطوير المناهج

دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ
المركز الوطني لتطوير المناهج
 
الأحد، 18-01-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-   انطلق في المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، الأحد، برنامج تدريبي مدته 6 أيام لمديري بنوك الأسئلة.

وبحسب بيان صادر عن المركز، فإن البرنامج التدريبي يهدف لبناء قدرات وطنية متخصصة في تصميم وإدارة بنوك أسئلة معيارية وفق سياسات الاختبار المعتمدة، وتكوين اختبارات عالية الجودة بما يدعم موثوقية وعدالة الاختبارات في الأردن، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" والاختبارات الوطنية واسعة النطاق.


وأوضح البيان أن البرنامج يعتمد على "توظيف منظومة رقمية متكاملة لإدارة دورة حياة الفقرة الاختبارية، بدءا من التخطيط وبناء جداول المواصفات، مرورا بتأليف الفقرات ومراجعتها واعتمادها، وانتهاء بتكوين الصور الاختبارية وتنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وتحديد خصائص الفقرات في ضوء الأدلة الإحصائية".

 
 


