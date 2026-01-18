انطلاق برنامج تدريبي لمديري بنوك الأسئلة في مركز تطوير المناهج

الوكيل الإخباري- انطلق في المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، الأحد، برنامج تدريبي مدته 6 أيام لمديري بنوك الأسئلة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن المركز، فإن البرنامج التدريبي يهدف لبناء قدرات وطنية متخصصة في تصميم وإدارة بنوك أسئلة معيارية وفق سياسات الاختبار المعتمدة، وتكوين اختبارات عالية الجودة بما يدعم موثوقية وعدالة الاختبارات في الأردن، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" والاختبارات الوطنية واسعة النطاق.