انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في مادبا

وقال مدير شباب مادبا نمر الغنانيم، إن البطولة تستهدف الشباب والشابات من أعضاء المراكز الشبابية من الفئة العمرية 12 - 30 عاماً، حيث انطلقت بطولة الشطرنج في كل من مراكز شباب ذيبان ولب وجرينة، وبطولة تنس الطاولة في مراكز شباب مليح ومادبا والعريض.
-
أخبار متعلقة
-
البدور يقوم بزيارة مفاجئة "لكفتيريا البشير" ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات
-
السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء
-
إتلاف كميات من الموز غير الصالحة للإستهلاك في إربد
-
اجتماع تنسيقي يجمع وزارة الشباب ومديرية الأمن العام
-
الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته
-
وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار
-
مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية