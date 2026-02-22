الأحد 2026-02-22 09:07 م

انطلاق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم في البلقاء

جانب من المنافسات
 
الأحد، 22-02-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري- انطلقت في مديرية شباب محافظة البلقاء مساء أمس السبت منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2026، بمشاركة (31) فريقًا من مختلف المراكز الشبابية في المحافظة، والتي تنظمها وزارة الشباب خلال الفترة من 21 شباط وحتى 14 آذار.

وأكد مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، أهمية هذه البطولة في تعزيز التنافس الإيجابي بين الشباب، وترسيخ القيم الرياضية لديهم، إلى جانب إبراز دور المراكز الشبابية في استثمار طاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك.


وأُقيمت مباريات اليوم الأول من البطولة في صالة مجمع سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني الرياضي، حيث جمعت المباراة الأولى فريقي الأبطال والأهلي السلحوب، وانتهت بفوز فريق الأبطال بنتيجة (3-1).


كما جمعت المباراة الثانية فريقي المان سيتي والنجوم، وانتهت بفوز فريق النجوم بنتيجة (3-0).


وتأتي هذه البطولة ضمن البرامج الرمضانية التي تنفذها وزارة الشباب، بهدف تنمية المهارات الرياضية لدى الشباب، وتعزيز العمل الجماعي، وترسيخ روح الانتماء والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية.

 
 


