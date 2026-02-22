انطلاق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم في البلقاء

وأكد مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، أهمية هذه البطولة في تعزيز التنافس الإيجابي بين الشباب، وترسيخ القيم الرياضية لديهم، إلى جانب إبراز دور المراكز الشبابية في استثمار طاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك.
وأُقيمت مباريات اليوم الأول من البطولة في صالة مجمع سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني الرياضي، حيث جمعت المباراة الأولى فريقي الأبطال والأهلي السلحوب، وانتهت بفوز فريق الأبطال بنتيجة (3-1).
كما جمعت المباراة الثانية فريقي المان سيتي والنجوم، وانتهت بفوز فريق النجوم بنتيجة (3-0).
وتأتي هذه البطولة ضمن البرامج الرمضانية التي تنفذها وزارة الشباب، بهدف تنمية المهارات الرياضية لدى الشباب، وتعزيز العمل الجماعي، وترسيخ روح الانتماء والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية.
-
أخبار متعلقة
-
"الخدمة والإدارة العامة" تستكمل إجراءات اعتماد بيانات الكشف التنافسي
-
مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين
-
انطلاق منافسات بطولة المراكز الرمضانية لخماسيات القدم في معان
-
الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق
-
اتحاد العمال يطلق مشروعا حول الاقتصاد الأخضر
-
رئيس الوزراء يترأس جلسة لمجلس الاستثمار
-
انطلاق منافسات خماسيات كرة القدم للشباب في العقبة
-
الحكومة تزف بشرى للأردنيين حول الزيت التونسي