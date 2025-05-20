انطلاق تمرين "الأمن الوطني – القيادة الواعدة" في كلية الدفاع الوطني

ويهدف التمرين، الذي يستمر أسبوعين، إلى إعداد قيادات استراتيجية على مستوى الدولة للقطاعين العسكري والمدني، والمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، في ظل التطورات التي تشهدها البيئة الاستراتيجية بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تأهيل المشاركين على منهجية التخطيط الاستراتيجي وأساليب إدارة الدولة بقطاعاتها وأجهزتها المختلفة، في الأزمات الكبرى وعلى مختلف مستويات التخطيط.
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