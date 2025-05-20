انطلاق تمرين "الأمن الوطني – القيادة الواعدة" في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات تمرين "الأمن الوطني – القيادة الواعدة"، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بمشاركة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، العميد الركن نجي المناصير، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، حيث ينفذ التمرين من قبل الكلية ويجرى في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الدولة، كجزء من التأهيل الإداري والقيادي للدارسين فيها، وذلك بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه.

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