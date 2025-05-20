الثلاثاء 2025-05-20 04:11 م
 

انطلاق تمرين "الأمن الوطني – القيادة الواعدة" في كلية الدفاع الوطني

كلية الدفاع الوطني
كلية الدفاع الوطني
 
الثلاثاء، 20-05-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت فعاليات تمرين "الأمن الوطني – القيادة الواعدة"، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بمشاركة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، العميد الركن نجي المناصير، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، حيث ينفذ التمرين من قبل الكلية ويجرى في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الدولة، كجزء من التأهيل الإداري والقيادي للدارسين فيها، وذلك بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه.

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ويهدف التمرين، الذي يستمر أسبوعين، إلى إعداد قيادات استراتيجية على مستوى الدولة للقطاعين العسكري والمدني، والمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، في ظل التطورات التي تشهدها البيئة الاستراتيجية بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تأهيل المشاركين على منهجية التخطيط الاستراتيجي وأساليب إدارة الدولة بقطاعاتها وأجهزتها المختلفة، في الأزمات الكبرى وعلى مختلف مستويات التخطيط.

 
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