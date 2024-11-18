انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في مدارس لواء الكورة

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الوكيل الإخباري- أقامت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، الاثنين، حفل انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للدورة الـ19 للعام الدراسي 2024 - 2025 من مدرسة دير أبي سعيد الأساسية للبنين. اضافة اعلان





وقال مدير التربية والتعليم للواء الكورة أسعد الشرع إن الجائزة تأتي بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الهاشمية الداعمة والمساندة للطلبة، مبينا أهمية الجائزة ودورها في صقل شخصية الطالب.



واشتمل الحفل على عدد من الكلمات والفقرات المختلفة للتعريف بمحاور الجائزة، قدمها الطلبة والتي تؤكد أهمية الرياضة والعروض الكشفية والألعاب الرياضية، إضافة إلى رسمة (شعلة الجائزة) في ساحة المدرسة.



وقدّم معلم التربية الرياضية محمد أبو زيتون محاور الجائزة، التي تنقسم إلى (المرونة، والتحمل، والرشاقة، والقوى، والسرعة).