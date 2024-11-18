انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في مدارس لواء الكورة

وقال مدير التربية والتعليم للواء الكورة أسعد الشرع إن الجائزة تأتي بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الهاشمية الداعمة والمساندة للطلبة، مبينا أهمية الجائزة ودورها في صقل شخصية الطالب.
واشتمل الحفل على عدد من الكلمات والفقرات المختلفة للتعريف بمحاور الجائزة، قدمها الطلبة والتي تؤكد أهمية الرياضة والعروض الكشفية والألعاب الرياضية، إضافة إلى رسمة (شعلة الجائزة) في ساحة المدرسة.
وقدّم معلم التربية الرياضية محمد أبو زيتون محاور الجائزة، التي تنقسم إلى (المرونة، والتحمل، والرشاقة، والقوى، والسرعة).
-
أخبار متعلقة
-
الأمير الحسن يختتم زيارة عمل لليابان أكد خلالها عمق العلاقات بين البلدين
-
دورة في عجلون حول البيئة والتغير المناخي
-
زهير محمد الخشمان يكتب .. خطاب العرش السامي رؤية ملكية ومسؤولية وطنية
-
الرئيس البولندي يصل الأردن
-
ولي العهد: من خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين - صور
-
الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة المعتقل في سوريا
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
مؤتمر صحفي لوزير الطاقة لإعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة