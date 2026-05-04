الإثنين 2026-05-04 06:37 م

انطلاق جلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الإثنين، 04-05-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشباب، الدكتور رائد العدوان، اليوم الاثنين، أن تمكين الشباب يشكل أولوية وطنية راسخة، تنطلق من توجيهات ملكية واضحة تعزز دورهم في مختلف المجالات، وتوسع مشاركتهم الفاعلة في مسارات التخطيط وصنع القرار.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته انطلاق جلسات المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026–2030، بحضور أمين عام الوزارة، الدكتور مازن أبو بقر، والسفيرة الإيرلندية، ماريان بولجر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، وممثل اليونيسف في الأردن، مارك روبين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الأردن وألبانيا يبحثان آفاق زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن والسويد يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ل

عربي ودولي افتتاح منفذ جديد للتنقل والتجارة بين سوريا ولبنان

ب

أسواق ومال السيسي يكشف عن خسائر ضخمة لقناة السويس

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان

وزارة الشباب

أخبار محلية انطلاق جلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب

ب

عربي ودولي إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل على أي انتهاك من واشنطن لاتفاقية التجارة

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

فلسطين الإمارات تكتب موقفها في غزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 