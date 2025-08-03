انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأحد، فعاليات دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية"، التي نظمها فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة الزرقاء، وبمشاركة واسعة من المهندسين العاملين في القطاع البلدي.

اضافة اعلان



وشهدت الدورة التي جاءت تحت رعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وقدمها المهندس عمر الحراحيس، حضورا لافتا ضم عددا من رؤساء لجان البلديات، ومديري الدوائر الهندسية في المحافظة، إلى جانب 30 مهندسا ومهندسة مشاركين في الدورة.



وأكد أبو قاعود، خلال الدورة التي تستمر أسبوعين، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المهندس الأردني في مسيرة البناء والتنمية، مشددا على ضرورة توفير البرامج النوعية والتخصصية التي تسهم في تعزيز كفاءات الكوادر الهندسية، ومواكبة المستجدات العالمية في إدارة المشاريع والعقود.



من جانبه، أشار رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في الزرقاء، المهندس جمال أبو عيد، إلى أهمية هذه الدورة في صقل المهارات الفنية والإدارية للمهندسين، خصوصا العاملين في البلديات والدوائر الهندسية، بما ينعكس إيجابا على جودة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية.



وأوضح أن الدورة تتناول محاور رئيسية تشمل: دورة حياة المشاريع الهندسية، وأنواع العقود وطرق استخدامها، ومواءمة العقود الدولية مع طبيعة المشاريع المحلية، إضافة إلى الضمانات والتأمينات، وحقوق والتزامات طرفي عقد المقاولة.