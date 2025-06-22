انطلاق دورة "القيادة المؤثرة" ضمن برنامج "نشامى – الفوج الثالث" في عمان

الوكيل الإخباري- أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم الأحد، المرحلة التدريبية الأولى من دورة "القيادة المؤثرة: اكتشف ذاتك واصنع أثرك"، ضمن فعاليات برنامج "نشامى 2025 – الفوج الثالث"، في بيت شباب عمان، بمشاركة 28 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة.

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