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انطلاق دورة "القيادة المؤثرة" ضمن برنامج "نشامى – الفوج الثالث" في عمان

انطلاق دورة "القيادة المؤثرة" ضمن برنامج "نشامى – الفوج الثالث" في عمان
انطلاق دورة "القيادة المؤثرة" ضمن برنامج "نشامى – الفوج الثالث" في عمان
 
الأحد، 22-06-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-   أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم الأحد، المرحلة التدريبية الأولى من دورة "القيادة المؤثرة: اكتشف ذاتك واصنع أثرك"، ضمن فعاليات برنامج "نشامى 2025 – الفوج الثالث"، في بيت شباب عمان، بمشاركة 28 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة.

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ويشارك بالدورة نخبة من الشباب والشابات، أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة من طلبة الجامعات والهيئات الشبابية والأحزاب، إلى جانب أعضاء المراكز الشبابية، ممن اجتازوا مرحلة المقابلات الشخصية بنجاح، وفق معايير المشاركة المعتمدة.

 
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