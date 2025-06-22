انطلاق دورة "القيادة المؤثرة" ضمن برنامج "نشامى – الفوج الثالث" في عمان

ويشارك بالدورة نخبة من الشباب والشابات، أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة من طلبة الجامعات والهيئات الشبابية والأحزاب، إلى جانب أعضاء المراكز الشبابية، ممن اجتازوا مرحلة المقابلات الشخصية بنجاح، وفق معايير المشاركة المعتمدة.
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