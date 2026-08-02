انطلاق رحلات "أردننا جنة" من عجلون إلى عدد من الوجهات السياحية

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأحد، من مديرية سياحة محافظة عجلون، رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف محافظات المملكة.

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