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انطلاق رحلات "أردننا جنة" من عجلون إلى عدد من الوجهات السياحية

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر
عجلون
 
الأحد، 02-08-2026 02:27 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الأحد، من مديرية سياحة محافظة عجلون، رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف محافظات المملكة.

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ويأتي تنفيذ الرحلات ضمن البرنامج الى أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المواطنين من زيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز استدامة عمل القطاع السياحي.

 
 


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