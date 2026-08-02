انطلاق رحلات "أردننا جنة" من عجلون إلى عدد من الوجهات السياحية

ويأتي تنفيذ الرحلات ضمن البرنامج الى أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المواطنين من زيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز استدامة عمل القطاع السياحي.
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