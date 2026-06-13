انطلاق رحلات برنامج "أردننا جنة" في عجلون

وذكرت المديرية، في بيان، أن تنفيذ هذه الرحلات يأتي في إطار برنامج "أردننا جنة"، الذي يضم أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم استدامة القطاع السياحي.
وأشارت المديرية إلى إمكانية استقبال الشكاوى والملاحظات عبر الرقم (064603366).
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