السبت 2026-06-13 09:23 م

انطلاق رحلات برنامج "أردننا جنة" في عجلون

شعار برنامج أردننا جنة
شعار برنامج أردننا جنة
 
السبت، 13-06-2026 08:20 م
الوكيل الإخباري-   انطلقت السبت من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية، ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين، وبمتابعة من كوادر وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان


وذكرت المديرية، في بيان، أن تنفيذ هذه الرحلات يأتي في إطار برنامج "أردننا جنة"، الذي يضم أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم استدامة القطاع السياحي.

وأشارت المديرية إلى إمكانية استقبال الشكاوى والملاحظات عبر الرقم (064603366).
 
 


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شعار برنامج أردننا جنة

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