انطلاق سباق اختراق الضاحية في جامعة الحسين بن طلال تحت شعار "نعم للحياة .. لا للمخدرات"

ونُظم السباق بالشراكة بين عمادة شؤون الطلبة في الجامعة/ دائرة النشاط الرياضي، والشرطة المجتمعية/ إدارة مكافحة المخدرات، وبحضور عدد من المسؤولين.
وأعطى العميد العجارمة شارة بدء السباق من أمام بوابة كلية مجتمع معان، بمشاركة أكثر من 50 طالبًا، لمسافة بلغت 4200 متر وصولًا إلى الصالة الرياضية في الجامعة.
وأعرب مدير شرطة معان عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع الجامعة، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية تُعد وسيلة فعالة في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات وتوجيه طاقات الشباب نحو الأنشطة الرياضية والإيجابية. وأضاف أن جهاز الأمن العام مستمر في تنفيذ برامجه التوعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع لحماية الشباب وصون مستقبلهم.
من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة اهتمام الجامعة بالأنشطة الرياضية كونها ركيزة مهمة في بناء شخصية الطلبة وتعزيز روح الانتماء والمبادرة لديهم، مشيدًا بالشراكة الفاعلة مع مديرية الأمن العام والشرطة المجتمعية، ومؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس رسالة الجامعة في نشر الوعي والثقافة الصحية بين الطلبة.
وجاءت نتائج السباق في فئة الطلاب: المركز الأول للطالب أسامة أبو شتال، والثاني للطالب عبد المجيد أبو شتال، والثالث للطالب أحمد صرصور.
أما فئة الإداريين، فقد جاء في المركز الأول قصي النعيمات، تلاه هيثم علوش في المركز الثاني، وأيمن الحمادين في المركز الثالث، والدكتور مؤتمن جرار في المركز الرابع.
