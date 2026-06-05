الجمعة 2026-06-05 05:23 م

انطلاق سوق جارا في موسمه العشرين

سوق جارا
سوق جارا
 
الجمعة، 05-06-2026 02:13 م
الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الجمعة فعاليات سوق جارا 2026 في موسمه العشرين و الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى وبدعم من شركة الأهلي للتمويل الأصغر (الراعي الذهبي)، برعاية نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني،  مندوبا عن رئيس لجنة الامانة و بحضور مدير مدينة عمان المهندس نبيل الجريري اضافة اعلان



وجال الريحاني، في السوق، واطلع على الأكشاك المعروضة ومقتنياتها، والتقى العارضين الذين يمثلون العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المهنية، التي تقدم معروضاتها المصنوعة يدوياً بأسعار تنافسية مناسبة لجميع الفئات



ويشمل السوق أماكن مخصصة لعرض  منتجات الحرف اليدوية والتراثية و التقليدية، والمشغولات اليدوية كأعمال السنارة والتطريز والحياكة والرسم على الخشب وعرض الادوات النحاسية والقديمة التراثية، والرسم و…
 
 


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