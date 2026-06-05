انطلاق سوق جارا في موسمه العشرين

وجال الريحاني، في السوق، واطلع على الأكشاك المعروضة ومقتنياتها، والتقى العارضين الذين يمثلون العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المهنية، التي تقدم معروضاتها المصنوعة يدوياً بأسعار تنافسية مناسبة لجميع الفئات
ويشمل السوق أماكن مخصصة لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية و التقليدية، والمشغولات اليدوية كأعمال السنارة والتطريز والحياكة والرسم على الخشب وعرض الادوات النحاسية والقديمة التراثية، والرسم و…
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