انطلاق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" الأحد المقبل

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن عروض "الأيام" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع السفارة الأوكرانية في الأردن، والوكالة السينمائية الحكومية الأوكرانية، وتجمع كييف الثقافي، ومؤسسة السينما الأوروبية "منظمة غير حكومية"، تستهل بالفيلم الدرامي الكوميدي الطويل "سماء المظلات (جدي الكاربات)" إخراج زازا بودزي، ناطق بالأوكرانية والإيطالية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، وإنتاج 2023، أوكرانيا وإيطاليا.
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