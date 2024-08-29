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انطلاق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" الأحد المقبل

الفيلم الأوكراني
الفيلم الأوكراني
الخميس، 29-08-2024 06:03 م

الوكيل الإخباري-   تنطلق يوم الأحد المقبل، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان، عروض الدورة الثالثة من "أيام الفيلم الأوكراني".

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وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن عروض "الأيام" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع السفارة الأوكرانية في الأردن، والوكالة السينمائية الحكومية الأوكرانية، وتجمع كييف الثقافي، ومؤسسة السينما الأوروبية "منظمة غير حكومية"، تستهل بالفيلم الدرامي الكوميدي الطويل "سماء المظلات (جدي الكاربات)" إخراج زازا بودزي، ناطق بالأوكرانية والإيطالية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، وإنتاج 2023، أوكرانيا وإيطاليا.

 
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