انطلاق عروض "أيام الفيلم الأوكراني" الأحد المقبل

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم الأحد المقبل، في المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان، عروض الدورة الثالثة من "أيام الفيلم الأوكراني".

اضافة اعلان