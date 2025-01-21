 
الثلاثاء 2025-01-21 05:02 م
 

انطلاق عروض "أيام الفيلم الباكستاني" الجمعة المقبل

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 21-01-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-   تنطلق مساء يوم الجمعة المقبل في سينما الرينبو، "أيام الفيلم الباكستاني" بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبالتعاون مع السفارة الباكستانية في الأردن.

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ووفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، فإن "أيام الفيلم الباكستاني" التي تستمر فعالياته 3 أيام، تستهل بعرض فيلم المغامرات الدرامي الطويل "فتاة الدراجة" من إخراج عدنان سروار عام 2018، والحاز على جائزة أفضل ممثلة خلال حفل توزيع جوائز "لوكس ستايل" الـ18.

 
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