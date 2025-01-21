انطلاق عروض "أيام الفيلم الباكستاني" الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري- تنطلق مساء يوم الجمعة المقبل في سينما الرينبو، "أيام الفيلم الباكستاني" بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبالتعاون مع السفارة الباكستانية في الأردن.

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