انطلاق عروض "أيام الفيلم الباكستاني" الجمعة المقبل

ووفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، فإن "أيام الفيلم الباكستاني" التي تستمر فعالياته 3 أيام، تستهل بعرض فيلم المغامرات الدرامي الطويل "فتاة الدراجة" من إخراج عدنان سروار عام 2018، والحاز على جائزة أفضل ممثلة خلال حفل توزيع جوائز "لوكس ستايل" الـ18.
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