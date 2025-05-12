انطلاق عروض ليالي الفيلم اللبناني في "شومان" غدا

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، سيتم خلال الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام اللبنانية المختارة التي تكشف وجوها متعددة للواقع اللبناني في إطار سينمائي بديع.
وتشمل الأفلام: فيلم "الرقص على حافة البركان" للمخرج سيريل العريس، والذي سيتم عرضه غدا الثلاثاء، والفيلم "كوستا برافا، لبنان" للمخرجة مونيا عقل، الذي سيعرض يوم الأربعاء، في حين سيعرض يوم الخميس الفيلم "تسعون" للمخرج مارون بغدادي.
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