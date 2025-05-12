انطلاق عروض ليالي الفيلم اللبناني في "شومان" غدا

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم غد الثلاثاء، في مؤسسة عبد الحميد شومان، فعاليات "ليالي الفيلم اللبناني" التي تنظمها لجنة السينما في المؤسسة بالتعاون مع نادي "لكل الناس في بيروت".

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، سيتم خلال الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام اللبنانية المختارة التي تكشف وجوها متعددة للواقع اللبناني في إطار سينمائي بديع.