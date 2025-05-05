انطلاق فعاليات "أسبوع النزاهة 2025" في جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- انطلقت أمس الأحد في جامعة البلقاء التطبيقية فعاليات أسبوع النزاهة 2025 بعنوان "سبل النزاهة والشفافية ودورهما في تحقيق السلم المجتمعي"، والذي تنظمه "رشيد للنزاهة والشفافية" (الشفافية الدولية – الأردن) بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

اضافة اعلان



ويهدف "أسبوع النزاهة" إلى توعية الشباب بدورهم الجوهري في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، باعتبارهم شركاء فاعلين في بناء مستقبل قائم على العدالة والنزاهة.