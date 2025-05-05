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انطلاق فعاليات "أسبوع النزاهة 2025" في جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 05-05-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت أمس الأحد في جامعة البلقاء التطبيقية فعاليات أسبوع النزاهة 2025 بعنوان "سبل النزاهة والشفافية ودورهما في تحقيق السلم المجتمعي"، والذي تنظمه "رشيد للنزاهة والشفافية" (الشفافية الدولية – الأردن) بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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ويهدف "أسبوع النزاهة" إلى توعية الشباب بدورهم الجوهري في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، باعتبارهم شركاء فاعلين في بناء مستقبل قائم على العدالة والنزاهة.


وقال نائب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سامي السلايطة، خلال كلمة في الحفل الافتتاحي، إن الشباب والطلبة قادرون على العطاء، فهم قادة المستقبل وبناة التغيير في مسيرة الإصلاح، والمساهمون بشكل فاعل في نشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية.

 
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