انطلاق فعاليات "أسبوع النزاهة 2025" في جامعة البلقاء التطبيقية

ويهدف "أسبوع النزاهة" إلى توعية الشباب بدورهم الجوهري في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، باعتبارهم شركاء فاعلين في بناء مستقبل قائم على العدالة والنزاهة.
وقال نائب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سامي السلايطة، خلال كلمة في الحفل الافتتاحي، إن الشباب والطلبة قادرون على العطاء، فهم قادة المستقبل وبناة التغيير في مسيرة الإصلاح، والمساهمون بشكل فاعل في نشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية.
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