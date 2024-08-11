انطلاق فعاليات أسبوع دعم الرضاعة الطبيعية في إربد

وأكد الربابعة في كلمة ألقاها أهمية الرضاعة الطبيعية كجزء أساسي من صحة الأم والطفل، مشددًا على دور الكلية في نشر الوعي الصحي وتشجيع الممارسات الصحيحة.
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