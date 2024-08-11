انطلاق فعاليات أسبوع دعم الرضاعة الطبيعية في إربد

الوكيل الإخباري- انطلقت في كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن المساندة بإربد اليوم الأحد، فعاليات حملة أسبوع دعم الرضاعة الطبيعية العالمي، برعاية عميد الكلية الدكتور جهاد ربابعة، وحضور أعضاء الكادر الطبي والطلبة.



وأكد الربابعة في كلمة ألقاها أهمية الرضاعة الطبيعية كجزء أساسي من صحة الأم والطفل، مشددًا على دور الكلية في نشر الوعي الصحي وتشجيع الممارسات الصحيحة.