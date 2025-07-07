انطلاق فعاليات أكاديمية النزاهة الثالثة في عمان

وتهدف الأكاديمية إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية في تحديد القضايا المجتمعية ذات الأولوية القائمة على الأدلة، وبناء التحالفات، والتواصل الاستراتيجي، لتمكينهم من قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، من خلال أنشطة تفاعلية وتمارين جماعية، يطور الشباب من خلالها حلولا لتحديات واقعية، ويساهمون في بناء ثقافة المساءلة والشفافية.
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