انطلاق فعاليات أكاديمية النزاهة الثالثة في عمان

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية "الشفافية الدولية - الأردن"، اليوم الاثنين، فعاليات أكاديمية النزاهة الثالثة في عمان، بمشاركة شباب وشابات من مختلف أنحاء المملكة، ضمن برنامج تدريبي بعنوان "المساءلة المجتمعية وحملات المناصرة لمنع الأزمات".

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