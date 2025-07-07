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انطلاق فعاليات أكاديمية النزاهة الثالثة في عمان

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 07-07-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية "الشفافية الدولية - الأردن"، اليوم الاثنين، فعاليات أكاديمية النزاهة الثالثة في عمان، بمشاركة شباب وشابات من مختلف أنحاء المملكة، ضمن برنامج تدريبي بعنوان "المساءلة المجتمعية وحملات المناصرة لمنع الأزمات".

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وتهدف الأكاديمية إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية في تحديد القضايا المجتمعية ذات الأولوية القائمة على الأدلة، وبناء التحالفات، والتواصل الاستراتيجي، لتمكينهم من قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، من خلال أنشطة تفاعلية وتمارين جماعية، يطور الشباب من خلالها حلولا لتحديات واقعية، ويساهمون في بناء ثقافة المساءلة والشفافية.

 
 
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