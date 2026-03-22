انطلاق فعاليات "أماسي العيد" في الطفيلة

الأحد، 22-03-2026 03:09 م

الوكيل الإخباري-  انطلقت مساء أمس السبت، في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، فعاليات "أمسيات العيد"، وسط أجواء احتفالية مميزة وحضور لافت من أبناء المجتمع المحلي، وبمشاركة مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير.

وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا من العائلات والأطفال، حيث قدم الفنان محمد الحوري باقة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس، ما أضفى أجواءً من الفرح والبهجة على الأمسية.


وتضمنت الأمسيات باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، شملت الألعاب والمسابقات والدمى وتوزيع الهدايا، والرسم على الوجوه، ما رسم الابتسامة على وجوه الصغار .


كما اشتملت الفعاليات على مسابقة ثقافية دينية شهدت مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وافتتاح معرض لمنشورات وزارة الثقافة، في إطار دعم الحراك الثقافي المحلي وإتاحة المجال أمام الجمهور للاطلاع على النتاجات الإبداعية.


وعبّر الحضور عن سعادتهم بهذه الأمسيات التي جمعت بين الفن والترفيه والثقافة، مؤكدين أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز التماسك المجتمعي، وإحياء أجواء العيد بروح جماعية تسودها المحبة والتآلف.

 
 


أخبار محلية انطلاق فعاليات "أماسي العيد" في الطفيلة

