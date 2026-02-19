الجمعة 2026-02-20 12:20 ص

انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في السلط

شهر رمضان
تعبيرية
 
الخميس، 19-02-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في مركز موسى الساكت الثقافي بمحافظة البلقاء، اليوم الخميس، فعاليات "أماسي رمضان" التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة البلقاء وهيئة شباب كلنا الأردن ووزارة الشباب.

وقالت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الفعاليات تهدف إلى بث الروح الإيمانية واستشعار أجواء شهر رمضان المبارك ونشر الفرح بين الأهالي والأطفال.


وبينت، أن الفعاليات التي تستمر كل خميس وجمعة طيلة شهر رمضان، تتضمن فقرات فنية متنوعة تراعي الشهر الفضيل، إذ بدأت اليوم بفقرة للفرقة الهاشمية للإنشاد ومسابقات ثقافية ودينية وعرض للمنتوجات والحرف اليدوية ومعرض للكتاب.

 
 


