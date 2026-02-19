انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في السلط

وقالت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الفعاليات تهدف إلى بث الروح الإيمانية واستشعار أجواء شهر رمضان المبارك ونشر الفرح بين الأهالي والأطفال.
وبينت، أن الفعاليات التي تستمر كل خميس وجمعة طيلة شهر رمضان، تتضمن فقرات فنية متنوعة تراعي الشهر الفضيل، إذ بدأت اليوم بفقرة للفرقة الهاشمية للإنشاد ومسابقات ثقافية ودينية وعرض للمنتوجات والحرف اليدوية ومعرض للكتاب.
