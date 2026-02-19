انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في السلط

الوكيل الإخباري- انطلقت في مركز موسى الساكت الثقافي بمحافظة البلقاء، اليوم الخميس، فعاليات "أماسي رمضان" التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة البلقاء وهيئة شباب كلنا الأردن ووزارة الشباب.

وقالت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الفعاليات تهدف إلى بث الروح الإيمانية واستشعار أجواء شهر رمضان المبارك ونشر الفرح بين الأهالي والأطفال.