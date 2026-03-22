انطلاق فعاليات أمسيات العيد في السلط

الأحد، 22-03-2026 10:51 ص

الوكيل الإخباري-  انطلقت مساء أمس السبت في مدينة السلط، فعاليات "أمسيات العيد" وسط أجواء احتفالية مميزة بحضور أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة ومديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود.

وتضمّنت الفعاليات التي حضرها عدد كبير من العائلات والأطفال فقرة فنية أحياها الفنان مجد أيوب، الذي قدّم باقة من الأعمال الفنية التي لاقت تفاعلًا لافتًا من قبل الحضور، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال قدمها منتدى الطفل العربي، شملت الألعاب والدمى والمسابقات وتوزيع الهدايا، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه، ما أضفى أجواء من البهجة والسرور.


كما تضمنت الفعاليات مسابقة ثقافية دينية شهدت مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وافتتاح معرض الفن التشكيلي، ومعرض منشورات وزارة الثقافة في إطار تعزيز الحراك الثقافي وإتاحة الفرصة للاطلاع على النتاجات الإبداعية.


وعبّر الحضور عن سعادتهم وتفاعلهم الكبير مع مختلف الفقرات، في مشهد يعكس روح العيد وأهمية هذه الفعاليات في تعزيز التماسك المجتمعي ونشر الثقافة والفن.

 
 


