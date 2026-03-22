انطلاق فعاليات أمسيات العيد في السلط

وتضمّنت الفعاليات التي حضرها عدد كبير من العائلات والأطفال فقرة فنية أحياها الفنان مجد أيوب، الذي قدّم باقة من الأعمال الفنية التي لاقت تفاعلًا لافتًا من قبل الحضور، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال قدمها منتدى الطفل العربي، شملت الألعاب والدمى والمسابقات وتوزيع الهدايا، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه، ما أضفى أجواء من البهجة والسرور.
كما تضمنت الفعاليات مسابقة ثقافية دينية شهدت مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وافتتاح معرض الفن التشكيلي، ومعرض منشورات وزارة الثقافة في إطار تعزيز الحراك الثقافي وإتاحة الفرصة للاطلاع على النتاجات الإبداعية.
وعبّر الحضور عن سعادتهم وتفاعلهم الكبير مع مختلف الفقرات، في مشهد يعكس روح العيد وأهمية هذه الفعاليات في تعزيز التماسك المجتمعي ونشر الثقافة والفن.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل اطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
عاجل توقع ارتفاع أسعار سلع في الأردن بسبب زيادة كلف الوقود والشحن البحري
-
عجلون: دعوات لتعزيز الوعي للحفاظ على التنوع الحيوي والغابات
-
بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت
-
899 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
"الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة وبالتنسيق مع كافة الجهات
-
طوارئ "خدمات جرش" تزيل الأتربة وتتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في المحافظة
-
رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم