انطلاق فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في الطفيلة

الوكيل الإخباري- انطلقت على مسرح مؤسسة إعمار الطفيلة، فعاليات أمسيات رمضان الثقافية لعام 2026، التي تنظمها وزارة الثقافة، بحضور حشد من المهتمين وأبناء المجتمع المحلي في الطفيلة.

واستهلت فرقة أنوار الشام للإنشاد الديني فعاليات الليلة الأولى أمس الخميس، بتقديم باقة من الأناشيد الدينية والمدائح النبوية المستمدة من التراث الأصيل، والتي شهدت تفاعلاً لافتاً من الجمهور.



كما قدّم الفنان عماد الخوالدة، فقرات غنائية وطنية وشعبية تفاعل معها الحضور، فيما قدّم الفنان عمران العنوز كرنفالاً ترفيهياً للأطفال والعائلات اشتمل على مسابقات ترفيهية وعروض دمى والرسم على الوجوه، ما أضفى روحاً احتفالية مميزة على الأمسية.



وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، إن الوزارة تحرص من خلال هذه الأمسيات على إقامة أنشطة ثقافية وفنية تتماشى مع قدسية الشهر الفضيل، وتنسجم مع قيم الأسرة الأردنية، مؤكداً سعي المديرية إلى نشر المعرفة وإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين، لا سيما الأطفال.