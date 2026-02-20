انطلاق فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في الطفيلة

واستهلت فرقة أنوار الشام للإنشاد الديني فعاليات الليلة الأولى أمس الخميس، بتقديم باقة من الأناشيد الدينية والمدائح النبوية المستمدة من التراث الأصيل، والتي شهدت تفاعلاً لافتاً من الجمهور.
كما قدّم الفنان عماد الخوالدة، فقرات غنائية وطنية وشعبية تفاعل معها الحضور، فيما قدّم الفنان عمران العنوز كرنفالاً ترفيهياً للأطفال والعائلات اشتمل على مسابقات ترفيهية وعروض دمى والرسم على الوجوه، ما أضفى روحاً احتفالية مميزة على الأمسية.
وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، إن الوزارة تحرص من خلال هذه الأمسيات على إقامة أنشطة ثقافية وفنية تتماشى مع قدسية الشهر الفضيل، وتنسجم مع قيم الأسرة الأردنية، مؤكداً سعي المديرية إلى نشر المعرفة وإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين، لا سيما الأطفال.
وبيّن، أن هذه الفعاليات ستستمر مساء كل خميس وجمعة طوال شهر رمضان المبارك، وتتضمن فقرات فنية وثقافية متنوعة، مشيراً إلى أن برنامج اليوم الجمعة اشتمل على فقرات فنية متعددة، على رأسها الأناشيد الدينية والمدائح النبوية، في أجواء رمضانية مفعمة بالبهجة.
