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انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال

انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال
انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال
 
الجمعة، 23-05-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-   - انطلقت في ساحة الثورة العربية الكبرى في مدينة العقبة اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال بعيد استقلال المملكة الـ 79.

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ورعى حفل الانطلاق محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي وعدد من المسؤولين وأبناء المجتمع المحلي.


وأكد الحجاج، أن هذه المناسبة العزيزة، قصة فخر واعتزاز نشارك بها جميعًا حبًا للوطن الأغلى والأجمل وقيادته الهاشمية رمز الإنجاز والعطاء وشعبه الوفي صناع وحماة الاستقلال.

 
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