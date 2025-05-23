انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال

ورعى حفل الانطلاق محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي وعدد من المسؤولين وأبناء المجتمع المحلي.
وأكد الحجاج، أن هذه المناسبة العزيزة، قصة فخر واعتزاز نشارك بها جميعًا حبًا للوطن الأغلى والأجمل وقيادته الهاشمية رمز الإنجاز والعطاء وشعبه الوفي صناع وحماة الاستقلال.
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