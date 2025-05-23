انطلاق فعاليات احتفالات محافظة العقبة بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- - انطلقت في ساحة الثورة العربية الكبرى في مدينة العقبة اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال بعيد استقلال المملكة الـ 79.

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ورعى حفل الانطلاق محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي وعدد من المسؤولين وأبناء المجتمع المحلي.