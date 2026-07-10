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انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان صيف الأردن

مهرجان صيف الأردن
مهرجان صيف الأردن
 
الجمعة، 10-07-2026 12:17 م

الوكيل الإخباري-  تنطلق اليوم الجمعة فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج مهرجان "صيف الأردن" في عدد من محافظات المملكة، تجسيدًا للجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتوفير متنفس ترفيهي وثقافي للأسر الأردنية والزوار خلال موسم الصيف.

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ويوفر المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية تستمر على مدار الموسم الصيفي في مواقع متعددة بهدف تحفيز السياحة الداخلية، ودعم المجتمعات المحلية، وإبراز المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها محافظات المملكة، إلى جانب توفير أنشطة مجانية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدن والمناطق المستضيفة.


وينطلق المهرجان اليوم في سبع محافظات، حيث يشهد متحف الدبابات الملكي عرضًا فولكلوريًا لفرقة أفراح الشمال وحفلاً غنائيًا يحييه الفنان نجم السلمان وعروضًا موسيقية منوعة وأخرى مخصصة للأطفال، وتقام في مدرسة السلط الثانوية للبنين فقرات منوعة تشتمل على عروض للأطفال، وعرض لفرقة "دارة بلقيس" وحفل غنائي للفنان ماجد زريقات.

 
 


gnews

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