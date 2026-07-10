انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان صيف الأردن

ويوفر المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية تستمر على مدار الموسم الصيفي في مواقع متعددة بهدف تحفيز السياحة الداخلية، ودعم المجتمعات المحلية، وإبراز المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها محافظات المملكة، إلى جانب توفير أنشطة مجانية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدن والمناطق المستضيفة.
وينطلق المهرجان اليوم في سبع محافظات، حيث يشهد متحف الدبابات الملكي عرضًا فولكلوريًا لفرقة أفراح الشمال وحفلاً غنائيًا يحييه الفنان نجم السلمان وعروضًا موسيقية منوعة وأخرى مخصصة للأطفال، وتقام في مدرسة السلط الثانوية للبنين فقرات منوعة تشتمل على عروض للأطفال، وعرض لفرقة "دارة بلقيس" وحفل غنائي للفنان ماجد زريقات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد في المنطقة
-
بعد 3 أيام من الإبلاغ عن فقدانها.. العثور على مفقودة ستينية في عمّان
-
السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة
-
منتخب الناشئين لكرة السلة ينعش آماله الآسيوية بفوز على العراق
-
أمانة عمان تعلن عن إيقاف مؤقت لخدماتها الإلكترونية
-
الوحدات يضم الحارس محمد العمواسي إلى صفوفه
-
إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء واستئناف استقبال الزوار
-
المناطق الحرة تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص