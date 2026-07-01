انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان صيف الأردن

الوكيل الإخباري- تتواصل مساء بعد غد الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته السادسة.

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ووفق بيان لوزارة الثقافة اليوم الأربعاء، تستضيف محافظات مادبا، والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، فعاليات الأسبوع الثاني من المهرجان، بعد الإقبال الجماهيري الذي شهدته فعاليات الأسبوع الأول في سبع محافظات، مع إتاحة الدخول المجاني إلى جميع الفعاليات.



وقالت الوزارة، إن المهرجان يواصل تقديم برنامج متنوع يضم حفلات غنائية وطنية، وعروضا فلكلورية وشعبية، إلى جانب فعاليات ثقافية وتراثية، ويقدم حفلات غنائية وطنية يحييها فنانون أردنيون، هم: حمدي المناصير، وسعد أبو تايه، وأدهم السلمان، وعلي حماده، وأمير الصالح، إلى جانب عروض فلكلورية وشعبية تجسد ثراء التراث الأردني وتنوعه، فضلا عن عروض الدبكة والفنون الشعبية والأمسيات الموسيقية المفتوحة للجمهور.



وتتضمن الفعاليات الثقافية عروضا تراثية وبرامج تعريفية بالموروث الشعبي الأردني، وفعاليات إبداعية موجهة للشباب والأطفال ضمن فقرة "مواهب من بلدي"، التي تهدف إلى إبراز المواهب الأردنية الشابة وتنميتها في مجالات الغناء والموسيقى.



ويخصص المهرجان مساحة واسعة للأطفال والعائلات من خلال مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والعروض المسرحية والتفاعلية، وأنشطة الرسم على الوجوه، والمسابقات، والجوائز، والبرامج التعليمية، بما يوفر تجربة تجمع بين المتعة والفائدة.



كما تحتضن مواقع المهرجان أسواقا وبازارات للحرف اليدوية والمنتجات المحلية والصناعات التقليدية، بمشاركة جمعيات إنتاجية وأسر منتجة من مختلف المحافظات، في خطوة تسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتحفيز الحركة الاقتصادية المحلية.