انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتوعية بمرض السرطان

وقال رئيس جمعية الأورام الأردنية وأمين عام رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان، الدكتور سامي الخطيب، في تصريح صحفي، إن فعاليات الأسبوع التي بدأت اليوم، تستمر حتى السابع من الشهر الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذه الفعاليات هو زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر، من خلال التعرف على العلامات الأولية للسرطان، والتدريب على الفحص الذاتي، وإجراء الفحوصات والمسوحات التي ثبت نجاحها في برامج التقصي.
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"
-
بدء اجتماع وزاري عربي بمشاركة الأردن في القاهرة
-
وزير الصحة يفتتح مركز صحي عبين وعبلين الأولي في عجلون
-
مبادرة أردنية عراقية لتأسيس اتحاد عربي للصناعات
-
مستشفى البشير: أغلب المراجعين يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها
-
الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية
-
مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية
-
النزاهة" تبدأ سلسلة برامج تدريبية لممثلي الرقابة الداخلية بالقطاع العام