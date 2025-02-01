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انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتوعية بمرض السرطان

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء
السبت، 01-02-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت جمعية الأورام في نقابة الأطباء، اليوم السبت، فعاليات الأسبوع العربي للتوعية بمرض السرطان، تحت شعار "صحتك في وعيك" والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان، ويشمل 19 دولة عربية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان.

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وقال رئيس جمعية الأورام الأردنية وأمين عام رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان، الدكتور سامي الخطيب، في تصريح صحفي، إن فعاليات الأسبوع التي بدأت اليوم، تستمر حتى السابع من الشهر الحالي.


وأضاف أن الهدف من هذه الفعاليات هو زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر، من خلال التعرف على العلامات الأولية للسرطان، والتدريب على الفحص الذاتي، وإجراء الفحوصات والمسوحات التي ثبت نجاحها في برامج التقصي.

 
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