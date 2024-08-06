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انطلاق فعاليات المخيم الصيفي التدريبي الثالث لذوي الإعاقة السمعية

المخيم الصيفي التدريبي الثالث لذوي الإعاقة السمعية
المخيم الصيفي التدريبي الثالث لذوي الإعاقة السمعية




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:32 ص

الوكيل الإخباري-    انطلقت في مخيم عمان الدائم بمتنزه عمان القومي مساء امس فعاليات المخيم الصيفي التدريبي الثالث لذوي الإعاقة السمعية الذي تنظمه وحدة ذوي الإعاقة التابعة لأمانة عمان .


وقال مدير وحدة ذوي الإعاقة الدكتور أيمن السعود إن المخيم يستمر لمدة 5 أيام ويهدف إلى تعزيز مهارات وتطوير قدرات المشاركين من الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية في الفئة العمرية ( من 11 الى 15 سنة) ، من خلال برامج تدريبية تمكينية وتعليمية تعمل على تعزز التواصل والمهارات اللازمة لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع كأشخاص منتجين وفاعلين .

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