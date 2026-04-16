انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الهوية والذاكرة في القرية التراثية بالبترا

الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي الهوية والذاكرة لأندية المعلمين في المملكة، الذي ينظمه نادي معلمي البترا، وذلك في القرية التراثية في لواء البترا، بمشاركة واسعة من أندية المعلمين من مختلف محافظات المملكة، وبحضور رسمي وتربوي.

اضافة اعلان



ورعت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة سحر الشخاترة، فعاليات الملتقى مندوبة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والذي يستمر لمدة 3 أيام، ويهدف إلى تعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، وإبراز الموروث الثقافي الأردني، وترسيخ قيم الانتماء، ودعم الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، وفتح آفاق تسويقية أمامها.