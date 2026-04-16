الخميس 2026-04-16 09:26 م

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الهوية والذاكرة في القرية التراثية بالبترا

الخميس، 16-04-2026 08:51 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي الهوية والذاكرة لأندية المعلمين في المملكة، الذي ينظمه نادي معلمي البترا، وذلك في القرية التراثية في لواء البترا، بمشاركة واسعة من أندية المعلمين من مختلف محافظات المملكة، وبحضور رسمي وتربوي.

ورعت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة سحر الشخاترة، فعاليات الملتقى مندوبة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والذي يستمر لمدة 3 أيام، ويهدف إلى تعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، وإبراز الموروث الثقافي الأردني، وترسيخ قيم الانتماء، ودعم الحرف اليدوية، والأسر المنتجة، وفتح آفاق تسويقية أمامها.


وقالت الشخاترة، إن هذا اللقاء يجسد سردية وطن ومسيرة إنجاز ممتدة تعكس الهوية الأردنية منذ الثورة العربية الكبرى، مشيدة بدور وزارة التربية والتعليم في دعم أندية المعلمين، وتعزيز دورها في احتضان الإبداع التربوي والثقافي، موجهة الشكر لنادي معلمي البترا على جهوده في تنظيم وإنجاح الفعالية.

 
 


