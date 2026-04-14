الثلاثاء 2026-04-14 07:56 م

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026
انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026
 
الثلاثاء، 14-04-2026 07:27 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، أن برنامج المدن والألوية الثقافية الأردنية، يمثل فرصة للهيئات الثقافية والمجتمع المحلي لاكتشاف المواهب ورعايتها، وتوفير برامج مفيدة للشباب، مثلما يوفر مساحة لإبراز طاقات وطنية تثري المشهد الثقافي.

وأضاف خلال رعايته اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات الموقر لواء الثقافة الأردنية لعام 2026، أن البرنامج جزء من إنجازات الدولة الأردنية في شموله ومردوده وتنوع مخرجاته التي من شأنها تعريف الأجيال بتراثنا العريق، وتعزيز الصناعات الثقافية الإبداعية التي تصب في تنمية المجتمعات المحلية وتمكينها.


واستحضر الرواشدة في كلمته تاريخ اللواء ورجالاته، وما بذلوه جميعا من تضحيات صاغوا من خلالها حكاية المكان وسرديته التي لا تنفصل عن السردية الوطنية الأردنية، فكان اللواء "مهابا موقرا عاليا وشامخا بأهله".

 
 


العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

أخبار محلية العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

علم ألمانيا

عربي ودولي برلين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات والتوصل لحل مستدام

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: محادثات إسرائيل ولبنان "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران قد تعقد خلال يومين في باكستان

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 






