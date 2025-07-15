الثلاثاء 2025-07-15 07:58 م
 

انطلاق فعاليات النادي الصيفي التطوعي في العقبة

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جانب من الفعاليات
 
الثلاثاء، 15-07-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، فعاليات النادي الصيفي التطوعي، الذي تنفذه مؤسسة نهر الأردن من خلال مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات، بدعم وتمويل من شركة تطوير العقبة، بهدف تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أنشطة تطوعية تخدم مجتمعاتهم.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، أن الشركة تؤمن بضرورة تمكين المجتمع المحلي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لجميع فئاته، إلى جانب دورها التنموي في تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين المستوى الاقتصادي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


وأشار إلى أن تعزيز روح العمل التطوعي لدى الشباب يعد السبيل الأمثل لغرس مشاعر الانتماء والمواطنة الصالحة، وتنمية الوعي بأهمية الحفاظ على مكتسبات المدينة وتطويرها من خلال مبادرات مجتمعية مستدامة.


من جهته، أوضح مدير المركز في العقبة، أحمد غنيمات، أن النادي الصيفي يأتي في إطار إيمان مؤسسة نهر الأردن وشركة تطوير العقبة بأهمية ترسيخ ثقافة التطوع وتنمية المهارات الحياتية والمجتمعية لدى الشباب.


وبين أن النادي، الذي يستمر طوال العطلة الصيفية، يستهدف الفئة العمرية بين 6 و17 عاما من أبناء المحافظة، من خلال أنشطة متنوعة تشمل الفنون، الرياضة، إعادة التدوير، القصص، وبرامج "بيت صغير ومحيط آمن"، الهادفة إلى تعزيز مفاهيم الحماية وتطوير المهارات الحياتية.


وأضاف أن البرنامج يدمج بين التكنولوجيا ومفاهيم الحماية عبر أنشطة متقدمة في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، وغرفة التكنولوجيا، بما يواكب تطلعات الشباب ويعزز من قدراتهم المستقبلية.

 
 
gnews

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