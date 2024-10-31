انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في الطفيلة

وأكد مندوب وزير الزراعة، مساعد الأمين العام للثروة النباتية المهندس أيمن العوران في كلمته، بحضور ممثلين عن الدوائر الحكومية والمزارعين والمجتمع المحلي ونقابة المهندسين الزراعيين، أهمية المحافظة على مساحات أشجار الزيتون ودور وزارة الزراعة في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، مشيرا إلى أهمية الدورات والورش التدريبية حيال الأساليب السليمة لقطاف أشجار الزيتون ونقل ثمارها إلى المعاصر وحفظها من التلف.
واشتمل الاحتفال، بحضور ممثلين عن الدوائر الحكومية والمزارعين والمجتمع المحلي ونقابة المهندسين الزراعيين، على كلمات أشارت إلى أهمية المحافظة على مساحات أشجار الزيتون ودور وزارة الزراعة في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، في وقت تم فيه الإشارة إلى أهمية الدورات والورش التدريبية حيال الأساليب السليمة لقطاف أشجار الزيتون ونقل ثمارها إلى المعاصر وحفظها من التلف، كما جرى تنفيذ حملة للقطاف في مزرعة المزارع نايف الغبابشة، بمشاركة فعاليات شعبية وطلبة المدارس الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون يأتي ترسيخاً لقيم التعاون والتكافل بين شرائح المجتمع الأردني للمشاركة في عملية قطف ثمار الزيتون وخاصة الطلبة، لغرس قيم الانتماء للأرض والزراعة لديهم، وتعزيز مفهوم العون للأهل والأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الوزارة عملت على دعم هذا القطاع والذي يعتبر من المحاصيل الوطنية عبر العديد من المبادرات والمشروعات.
وأوضح أنه وفقاً للدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم إلى نحو 175 ألف طن، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن 143 ألف طن من هذه الكمية ستُخصص لإنتاج زيت الزيتون، حيث يتوقع إنتاج قرابة 26 ألف طن زيت الزيتون ذي جودة عالية، فيما سيتم تخصيص الكميات المتبقية والتي تقدر بنحو 32 ألف طن لأغراض الكبيس، وهو ما يساهم في تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للثمار.
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