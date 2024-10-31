انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في الطفيلة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس في محافظة الطفيلة فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في محافظة الطفيلة، والذي أقيم بتنظيم من مديرية زراعة المحافظة، في قاعة مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي.

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وأكد مندوب وزير الزراعة، مساعد الأمين العام للثروة النباتية المهندس أيمن العوران في كلمته، بحضور ممثلين عن الدوائر الحكومية والمزارعين والمجتمع المحلي ونقابة المهندسين الزراعيين، أهمية المحافظة على مساحات أشجار الزيتون ودور وزارة الزراعة في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، مشيرا إلى أهمية الدورات والورش التدريبية حيال الأساليب السليمة لقطاف أشجار الزيتون ونقل ثمارها إلى المعاصر وحفظها من التلف.



واشتمل الاحتفال، بحضور ممثلين عن الدوائر الحكومية والمزارعين والمجتمع المحلي ونقابة المهندسين الزراعيين، على كلمات أشارت إلى أهمية المحافظة على مساحات أشجار الزيتون ودور وزارة الزراعة في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، في وقت تم فيه الإشارة إلى أهمية الدورات والورش التدريبية حيال الأساليب السليمة لقطاف أشجار الزيتون ونقل ثمارها إلى المعاصر وحفظها من التلف، كما جرى تنفيذ حملة للقطاف في مزرعة المزارع نايف الغبابشة، بمشاركة فعاليات شعبية وطلبة المدارس الحكومية والخاصة.



وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون يأتي ترسيخاً لقيم التعاون والتكافل بين شرائح المجتمع الأردني للمشاركة في عملية قطف ثمار الزيتون وخاصة الطلبة، لغرس قيم الانتماء للأرض والزراعة لديهم، وتعزيز مفهوم العون للأهل والأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الوزارة عملت على دعم هذا القطاع والذي يعتبر من المحاصيل الوطنية عبر العديد من المبادرات والمشروعات.