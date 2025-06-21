انطلاق فعاليات برنامج الأندية المدرسية الصيفية الأحد

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من إيمان وزارة التربية والتعليم بأهمية استثمار طاقات الطلبة بما هو مفيد للمجتمع والمدرسة وبناء جسور الثقة بينهم وإبعادهم عن المؤثرات السلبية، وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم عبر ممارسة مختلف الأنشطة (الثقافية والتطوعية والرياضية والكشفية والفنية).
ويهدف البرنامج الذي تستمر فعالياته حتى السابع عشر من شهر تموز القادم إلى تحسين قدرات الطلبة في المواد الأساسية (اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات) بالإضافة إلى تنمية المهارات القيادية والعمل الجماعي، وتعزيز الانتماء الوطني والمدرسي، وبناء وتعزيز السلوكات والقيم الداعمة للبيئة التعلميَّة والآمنة، وغرس وتعزيز روح التعاون والتطوع داخل المجتمع المدرسي، وفي البيئة المحيطة للمدرسة.
وتقام الأندية المدرسية الصيفية في كافة مديريات التربية والتعليم بواقع ناديين أحدهما للذكور وآخر للإناث، ويستهدف مشاركة طلبة الصفوف الأساسية من الصف الرابع وحتى الصف العاشر.
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