انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية

الوكيل الإخباري- انطلقت، أمس الخميس في مدارس مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة، فعاليات برنامج "القيادة للمدارس" (حقق سابقا)، وذلك ضمن إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة ولي العهد.

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وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، اليوم الجمعة، فإن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلبة، وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة الفاعلة لديهم، حيث يجري اختيار الطلاب بناء على معايير محددة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.



وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور رعد الخصاونة، أهمية برنامج القيادة للمدارس في صقل شخصية الطلبة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، مشددا على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية اللامنهجية التي تسهم في بناء مجتمع مدرسي إيجابي وداعم.