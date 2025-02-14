انطلاق فعاليات برنامج القيادة للمدارس في مديرية تربية الوسطية

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، اليوم الجمعة، فإن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلبة، وتعزيز روح المسؤولية والمواطنة الفاعلة لديهم، حيث يجري اختيار الطلاب بناء على معايير محددة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.
وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور رعد الخصاونة، أهمية برنامج القيادة للمدارس في صقل شخصية الطلبة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، مشددا على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية اللامنهجية التي تسهم في بناء مجتمع مدرسي إيجابي وداعم.
ويتضمن البرنامج الذي يسهم في تعزيز دور الطلبة داخل مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية، سلسلة من ورش العمل والأنشطة التدريبية التي تركز على مهارات القيادة والتواصل الفعال واتخاذ القرار، وتنفيذ مشاريع مجتمعية تعكس قيم التعاون والانتماء.
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