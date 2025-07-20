انطلاق فعاليات برنامج بصمة الوطني في الطفيلة

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم لقصبة الطفيلة اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"، في مدرستي أرويم الثانوية للبنات وعمر بن الخطاب للبنين.

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ويشتمل البرنامج على محاضرات للهيئة المستقلة للانتخابات، ومهارات رياضية، وكشفية وإرشادية، وتوعية ببرنامج التعليم المهني (BTEC) بواقع 6 ساعات يوميًا .



وأكد مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة، أهمية البرنامج لبناء جيل واعٍ ومثقف قادر على المساهمة الفعّالة في المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني.



وقال، إن البرنامج يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته في نفوس الطلبة وتنمية ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي لديهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية، ويعد خطوة استراتيجية لتوفير تجربة تعليمية شاملة ما يسهم في تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.