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انطلاق فعاليات برنامج بصمة الوطني في الطفيلة

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جانب من فعاليات البرنامج
 
الأحد، 20-07-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم لقصبة الطفيلة اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"، في مدرستي أرويم الثانوية للبنات وعمر بن الخطاب للبنين.

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ويشتمل البرنامج على محاضرات للهيئة المستقلة للانتخابات، ومهارات رياضية، وكشفية وإرشادية، وتوعية ببرنامج التعليم المهني (BTEC) بواقع 6 ساعات يوميًا .


وأكد مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة، أهمية البرنامج لبناء جيل واعٍ ومثقف قادر على المساهمة الفعّالة في المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني.


وقال، إن البرنامج يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته في نفوس الطلبة وتنمية ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي لديهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية، ويعد خطوة استراتيجية لتوفير تجربة تعليمية شاملة ما يسهم في تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.


وأشار إلى أن البرنامج ينفذ تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بمشاركة معلمين ومعلمات مؤهلين وكوادر من الأمن العام والدفاع المدني، لتنفيذ الفقرات النوعية لهذا العام، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج، والالتزام بالمشاركة الفعّالة في جميع الأنشطة.

 
 
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