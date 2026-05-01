الجمعة 2026-05-01 07:22 م

انطلاق فعاليات برنامج "كل خطوة بتفرق"لدعم أطفال السكري

العاصمة عمان
 
الجمعة، 01-05-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات برنامج المشي "Steps for Diabetes" تحت شعار "كل خطوة بتفرق"، في حدائق الحسين، بمشاركة واسعة من المهتمين بدعم أطفال السكري من النوع الأول وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الحياة الصحية.

اضافة اعلان


وتنظم الفعالية، جمعية الإرادة لمرضى السكري، بهدف تسليط الضوء على أهمية النشاط البدني في إدارة المرض، إلى جانب دعم الأطفال المصابين وتمكينهم من عيش حياة صحية وآمنة.


وتضمن البرنامج، سلسلة من الفقرات، بدأت بالتجمع، ثم انطلاق مسار المشي من القرية الثقافية وصولاً إلى المدرج الكبير، إضافة إلى جلسات توعوية وأنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 