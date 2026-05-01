انطلاق فعاليات برنامج "كل خطوة بتفرق"لدعم أطفال السكري

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات برنامج المشي "Steps for Diabetes" تحت شعار "كل خطوة بتفرق"، في حدائق الحسين، بمشاركة واسعة من المهتمين بدعم أطفال السكري من النوع الأول وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الحياة الصحية.

وتنظم الفعالية، جمعية الإرادة لمرضى السكري، بهدف تسليط الضوء على أهمية النشاط البدني في إدارة المرض، إلى جانب دعم الأطفال المصابين وتمكينهم من عيش حياة صحية وآمنة.