انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة

الوكيل الإخباري- انطلقت في العقبة اليوم الخميس فعاليات دورة سمو ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات في والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وتستمر حتى بعد غد السبت.

اضافة اعلان