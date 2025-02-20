انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة

وبحسب بيان للوزارة، تشمل البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، من بينها تنس الطاولة (فردي وزوجي)، الريشة الطائرة (فردي وزوجي)، سباق 400 متر، السباحة، الشطرنج، وكرة السلة 3×3، وسط مشاركة 200 متنافسة بين لاعبات وحكام وإداريين، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي وتشجيع المعلمات على المشاركة في المسابقات الرياضية المختلفة.
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