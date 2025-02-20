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انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 20-02-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في العقبة اليوم الخميس فعاليات دورة سمو ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات في والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وتستمر حتى بعد غد السبت.

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وبحسب بيان للوزارة، تشمل البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، من بينها تنس الطاولة (فردي وزوجي)، الريشة الطائرة (فردي وزوجي)، سباق 400 متر، السباحة، الشطرنج، وكرة السلة 3×3، وسط مشاركة 200 متنافسة بين لاعبات وحكام وإداريين، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي وتشجيع المعلمات على المشاركة في المسابقات الرياضية المختلفة.

 
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