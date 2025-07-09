الوكيل الإخباري- مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى وزير الشباب المهندس يزن الشديفات اليوم الأربعاء، حفل انطلاق فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي 2025"، وتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، بمشاركة وزراء شباب ورياضة عرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ووفود شبابية من عشرين دولة عربية.

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وأكد الشديفات في كلمة خلال الحفل، أن سمو ولي العهد يُعد من أبرز الأصوات الدولية المدافعة عن قضايا الشباب، مشيراً إلى مبادرة سموه التاريخية التي دفعت مجلس الأمن لاعتماد القرار رقم 2250، الذي يُعد أول قرار أممي يعترف بالدور المحوري للشباب في تعزيز السلام وترسيخ الأمن.