انطلاق فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي 2025"

وأكد الشديفات في كلمة خلال الحفل، أن سمو ولي العهد يُعد من أبرز الأصوات الدولية المدافعة عن قضايا الشباب، مشيراً إلى مبادرة سموه التاريخية التي دفعت مجلس الأمن لاعتماد القرار رقم 2250، الذي يُعد أول قرار أممي يعترف بالدور المحوري للشباب في تعزيز السلام وترسيخ الأمن.
وأضاف، إن اختيار عمان عاصمة للشباب العربي لا يقتصر على كونه مناسبة احتفالية، بل يمثل فرصة حقيقية لترجمة الرؤية العربية تجاه الشباب إلى سياسات واقعية وخطط قابلة للتنفيذ، تقودها طاقات شبابية واعية قادرة على صناعة التغيير.
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