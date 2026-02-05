الوكيل الإخباري- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم الخميس في مسرح المركز الوطني للثقافة والفنون بعمان، حفل انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني بدعم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وتنظيم المركز الثقافي الصيني بعمان ومقاطعة شينشي الصينية لتعزيز التبادل الثقافي والمركز الوطني للثقافة والفنون.

