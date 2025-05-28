انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والأمن الإنساني الأول

وقال داودية في كلمه له في افتتاح المؤتمر الذي حضره أكثر من 100 شاب من طلبة الجامعات الأردنية، إن المؤتمر يأتي بمناسبة عزيزة وغالية على شعبنا وقيادتنا حيث يمضي الأردن إلى العلا بكل ثقة واقتدار، وقد تطورت قطاعات كثيرة فيه كالطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات والتعليم والصحة والزراعة والأمن الغذائي ووسائل الاتصال وشبكات الطرق وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن المؤتمر يسهم في رفع مستوى الاعتزاز بالاستقلال وقادة الاستقلال، الذين قدموه لنا على هذه الدرجة من النضج والقوة والتوازن والارتباط الوثيق بالأمة .
من جانبه، قال مدير عام مدارس التربية الريادية الدكتور يوسف داود، إنه "في ظلال الاستقلال نستذكر جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه، الذي أعطى الاستقلال بريقا وأملا وتقدما، كما نستذكر تضحيات الشهداء وبسالة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ووعي الشعب النبيل المعطاء الذي يسير خلال قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يمضي بالوطن نحو الأمن والأمان والاستقرار والتفوق والإنجاز والتخطيط الناجح ولا نغفل عيونه عن فلسطين من اجل إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
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