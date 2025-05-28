الأربعاء 2025-05-28 06:25 م
 

انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والأمن الإنساني الأول

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 28-05-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري- افتتح مندوب رئيس مجلس الأعيان العين محمد داودية اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الشباب والأمن الإنساني الأول، الذي نظمته الجمعية الثقافية للشباب والطفولة بالتعاون مع مدارس التربية الريادية بمناسبة عيد الاستقلال.

اضافة اعلان


وقال داودية في كلمه له في افتتاح المؤتمر الذي حضره أكثر من 100 شاب من طلبة الجامعات الأردنية، إن المؤتمر يأتي بمناسبة عزيزة وغالية على شعبنا وقيادتنا حيث يمضي الأردن إلى العلا بكل ثقة واقتدار، وقد تطورت قطاعات كثيرة فيه كالطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات والتعليم والصحة والزراعة والأمن الغذائي ووسائل الاتصال وشبكات الطرق وتكنولوجيا المعلومات.


وأضاف أن المؤتمر يسهم في رفع مستوى الاعتزاز بالاستقلال وقادة الاستقلال، الذين قدموه لنا على هذه الدرجة من النضج والقوة والتوازن والارتباط الوثيق بالأمة .


من جانبه، قال مدير عام مدارس التربية الريادية الدكتور يوسف داود، إنه "في ظلال الاستقلال نستذكر جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه، الذي أعطى الاستقلال بريقا وأملا وتقدما، كما نستذكر تضحيات الشهداء وبسالة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ووعي الشعب النبيل المعطاء الذي يسير خلال قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يمضي بالوطن نحو الأمن والأمان والاستقرار والتفوق والإنجاز والتخطيط الناجح ولا نغفل عيونه عن فلسطين من اجل إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 
gnews

أحدث الأخبار

القسام

فلسطين القسام: قنصنا جنديا صهيونيا أمس في الشجاعية

جلالة الملك عبدالله الثاني يزور مشروع الجفر للاستزراع السمكي في البادية الجنوبية

أخبار محلية الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"

غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض المقترح الذي وافقت عليه حماس

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية مدير الأحوال المدنية يؤكد أهمية الوعي الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية



 
 





الأكثر مشاهدة