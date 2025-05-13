الثلاثاء 2025-05-13 04:09 م
 

انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الـ24 غدا

البحر الميت
البحر الميت
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-    تنطلق يوم غد الأربعاء، في منطقة البحر الميت، فعاليات مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الـ24، بعنوان: "المشاركة الفاعلة للشباب وحقوق الإنسان"، برعاية مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات.

اضافة اعلان


ويأتي المؤتمر الذي تنظمه جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالشراكة مع رئاسة الوزراء وتجمع لجان المرأة الوطني، ضمن إطار مشروع "صوت"، الهادف إلى تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، وبدعم من مؤسسة "روتجرز" الهولندية.


وتستمر أعمال المؤتمر لـ3 أيام، من 14 إلى 16 من الشهر الحالي، بمشاركة نحو 100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، من مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز مشاركتهم بقضايا حقوق الإنسان والعمل المجتمعي.

 
gnews

أحدث الأخبار

زين تقدم حلول اتصالات متكاملة لمشروع "أبراج بوابة الأردن"

أخبار الشركات زين تقدم حلول اتصالات متكاملة لمشروع "أبراج بوابة الأردن"

رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة

ل

شؤون برلمانية "تربوية الأعيان" تناقش ورقة سياسات حول تعزيز استقلالية الجامعات

القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة

أخبار محلية القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة

حافلات تقل الأطفال في طريق عودتهم إلى القطاع

أخبار محلية الممر الطبي الأردني ينقذ الأرواح .. أطفال القطاع يعودون بعينٍ تبتسم للحياة

ل

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا



 
 





الأكثر مشاهدة