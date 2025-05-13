انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الـ24 غدا

ويأتي المؤتمر الذي تنظمه جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالشراكة مع رئاسة الوزراء وتجمع لجان المرأة الوطني، ضمن إطار مشروع "صوت"، الهادف إلى تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، وبدعم من مؤسسة "روتجرز" الهولندية.
وتستمر أعمال المؤتمر لـ3 أيام، من 14 إلى 16 من الشهر الحالي، بمشاركة نحو 100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، من مختلف محافظات المملكة، بهدف تعزيز مشاركتهم بقضايا حقوق الإنسان والعمل المجتمعي.
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