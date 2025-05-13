انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الـ24 غدا

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم غد الأربعاء، في منطقة البحر الميت، فعاليات مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الـ24، بعنوان: "المشاركة الفاعلة للشباب وحقوق الإنسان"، برعاية مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات.

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ويأتي المؤتمر الذي تنظمه جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالشراكة مع رئاسة الوزراء وتجمع لجان المرأة الوطني، ضمن إطار مشروع "صوت"، الهادف إلى تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، وبدعم من مؤسسة "روتجرز" الهولندية.