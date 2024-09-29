انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة

وقال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم ياسين الفقير، إن ماراثون القراءة، يعتبر فعالية ثقافية بدأت عام 2020، وتقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وترويج ممارسة القراءة بطريقة تفاعلية، عن طريق عقد شراكات مع عدة جهات لنشر الفكرة وتطبيقها في مساحات خارج المكتبة أو داخلها.
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