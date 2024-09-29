انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة الطفيلة اليوم الأحد، فعاليات (ماراثون القراءة)، تحت شعار (الأردن يقرأ)، بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، والتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان.

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