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انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة

ماراثون القراءة
ماراثون القراءة
الأحد، 29-09-2024 05:30 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في محافظة الطفيلة اليوم الأحد، فعاليات (ماراثون القراءة)، تحت شعار (الأردن يقرأ)، بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، والتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان.

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وقال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم ياسين الفقير، إن ماراثون القراءة، يعتبر فعالية ثقافية بدأت عام 2020، وتقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وترويج ممارسة القراءة بطريقة تفاعلية، عن طريق عقد شراكات مع عدة جهات لنشر الفكرة وتطبيقها في مساحات خارج المكتبة أو داخلها.

 
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