انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بمديرية شباب البلقاء

الوكيل الإخباري- انطلقت في مديرية شباب البلقاء، فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "الاستقلال 80"، بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.

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