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انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بمديرية شباب البلقاء

انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بمديرية شباب البلقاء
انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بمديرية شباب البلقاء
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:19 ص

الوكيل الإخباري- انطلقت في مديرية شباب البلقاء، فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، التي تنظمها وزارة الشباب تحت شعار "الاستقلال 80"، بالشراكة مع مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.

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وتشهد المعسكرات مشاركة شبابية واسعة من شباب وشابات المحافظة، ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 30 عاماً، وتستمر حتى 27 آب المقبل، بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي والانتماء الوطني، وتنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات. 

 
 


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