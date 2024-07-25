انطلاق فعاليات معسكرات مسارات سياحية بمركز شابات الوسطية

الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات معسكر "مسارات سياحية" في مركز شابات الوسطية والمنفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز" وذلك بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية من (15-17 عاما ).



وتضمنت فعاليات المعسكر مسارا سياحيا في منطقة أم قيس وآثارها التابعة للواء بني كنانة، بهدف التعرف على المسارات السياحية الداخلية في الأردن وتعليم المشاركات كيفية عمل المسار، وشرحا مفصلا عن المسارات الخارجية وصعوبتها ومستلزماتها وكل ما يحتاجه المسار خلال رحلة المسير.