انطلاق فعاليات معسكرات مسارات سياحية بمركز شابات الوسطية

وتضمنت فعاليات المعسكر مسارا سياحيا في منطقة أم قيس وآثارها التابعة للواء بني كنانة، بهدف التعرف على المسارات السياحية الداخلية في الأردن وتعليم المشاركات كيفية عمل المسار، وشرحا مفصلا عن المسارات الخارجية وصعوبتها ومستلزماتها وكل ما يحتاجه المسار خلال رحلة المسير.
ويهدف معسكر المسارات السياحية إلى رفع مستوى الوعي لدى المشاركات والتعرف على المواقع السياحية والتاريخية في المنطقة والسعي للترويج لها محليا وخارجيا، وإكساب المشاركات أنماطا صحية سليمة وبناء منظومة قيمية للحفاظ على الممتلكات والبيئة والطبيعة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والتعريف بتاريخ الأردن مع تعزيز الثقافة السياحية والتطوع لدى المشاركات في المعسكر.