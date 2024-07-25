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انطلاق فعاليات معسكرات مسارات سياحية بمركز شابات الوسطية

جانب من المسارات السياحية
جانب من فعاليات معسكر المسارات السياحية
الخميس، 25-07-2024 11:36 م

 

 الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات معسكر "مسارات سياحية" في مركز شابات الوسطية والمنفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز" وذلك بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية من (15-17 عاما ).


وتضمنت فعاليات المعسكر مسارا سياحيا في منطقة أم قيس وآثارها التابعة للواء بني كنانة، بهدف التعرف على المسارات السياحية الداخلية في الأردن وتعليم المشاركات كيفية عمل المسار، وشرحا مفصلا عن المسارات الخارجية وصعوبتها ومستلزماتها وكل ما يحتاجه المسار خلال رحلة المسير.


ويهدف معسكر المسارات السياحية إلى رفع مستوى الوعي لدى المشاركات والتعرف على المواقع السياحية والتاريخية في المنطقة والسعي للترويج لها محليا وخارجيا، وإكساب المشاركات أنماطا صحية سليمة وبناء منظومة قيمية للحفاظ على الممتلكات والبيئة والطبيعة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والتعريف بتاريخ الأردن مع تعزيز الثقافة السياحية والتطوع لدى المشاركات في المعسكر.

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