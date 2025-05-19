انطلاق فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول

وحضر حفل انطلاق الملتقى عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور يعقوب ناصر الدين، ومندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، ومندوباً عن مدير الأمن العام، مدير شرطة وسط عمان العميد الركن الدكتور جمال الجازي، إضافة إلى أبناء المجتمع المحلي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب الأردني، وتفعيل دورهم في الحياة العامة من خلال الحوار المسؤول والفاعل، كما يتيح منصة شبابية لتبادل الرؤى والتجارب حول القضايا الوطنية الراهنة.
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