الإثنين 2025-05-19 09:10 م
 

انطلاق فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 19-05-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري-   افتتح عضو مجلس الأعيان، العين عيسى أيوب، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول، الذي جاء تحت عنوان "تنمية الحس الوطني لدى الشباب الأردني تجاه الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة"، بتنظيم من مبادرة "ملهمون للعمل الشبابي" وبالتعاون مع وزارة الشباب.

اضافة اعلان


وحضر حفل انطلاق الملتقى عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور يعقوب ناصر الدين، ومندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، ومندوباً عن مدير الأمن العام، مدير شرطة وسط عمان العميد الركن الدكتور جمال الجازي، إضافة إلى أبناء المجتمع المحلي.


ويهدف الملتقى إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب الأردني، وتفعيل دورهم في الحياة العامة من خلال الحوار المسؤول والفاعل، كما يتيح منصة شبابية لتبادل الرؤى والتجارب حول القضايا الوطنية الراهنة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 22 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة

ارشيفية

فلسطين الاعلام العبري: حماس فرضت دخول مساعدات لغزة مقابل عيدان

بوتين

عربي ودولي بوتين: المباحثات مع كييف تسير "في الاتجاه الصحيح" بعد محادثات إسطنبول

غزة

فلسطين بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بخطوات ضد إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

تعبيرية

أخبار محلية 30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

تعبيرية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات

ارشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: الحكم على 3 جنود بالسجن لرفضهم المشاركة بالحرب على غزة

غزة

فلسطين الأمم المتحدة : دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة