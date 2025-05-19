انطلاق فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول

الوكيل الإخباري- افتتح عضو مجلس الأعيان، العين عيسى أيوب، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأول، الذي جاء تحت عنوان "تنمية الحس الوطني لدى الشباب الأردني تجاه الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة"، بتنظيم من مبادرة "ملهمون للعمل الشبابي" وبالتعاون مع وزارة الشباب.

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وحضر حفل انطلاق الملتقى عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور يعقوب ناصر الدين، ومندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، ومندوباً عن مدير الأمن العام، مدير شرطة وسط عمان العميد الركن الدكتور جمال الجازي، إضافة إلى أبناء المجتمع المحلي.