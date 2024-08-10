 
السبت 2024-08-10 10:51 م
 
 

انطلاق فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني 2024

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات




 

السبت، 10-08-2024 10:28 م

الوكيل الإخباري-  افتتح أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، اليوم السبت، فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني SOFEE 2024، والذي تنظمه لجنة المهندسين الشباب والإعلام في شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين الأردنيين.


ويهدف الملتقى، وهو تجمع شبابي هندسي ابتكاري إبداعي أردني، إلى استلهام الطاقة من الشباب للسير قدما في علوم وتقنيات الهندسة، والسير من الحاضر إلى المستقبل بالإيمان بقدرة هذا الجيل الهندسي الريادي في صناعة التغيير والتعلم المستمر.

gnews

أحدث الأخبار

الصفدي

أخبار محلية عاجل الصفدي: الأردن بخير وقادر على حماية نفسه

جانب من الفعاليات

أخبار محلية انطلاق فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني 2024

جانب من الفعاليات

أخبار محلية قائمة فجر الأغوار تطلق مهرجانها الانتخابي الأول

الخشمان في نادي السلط الرياضي

أخبار محلية نادي السلط: الكابتن محمد الخشمان رمز الوفاء واستمرارية النجاح

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" تصدر نشرة إرشادية عن احتياجات سوق العمل

جانب من الفيديو الذي بثته كتائب القسام

فلسطين شاهد.. استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية في حي تل السلطان

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

جانب من قصف الاحتلال

عربي ودولي جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان





 


 



الأكثر مشاهدة