انطلاق فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني 2024

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، اليوم السبت، فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني SOFEE 2024، والذي تنظمه لجنة المهندسين الشباب والإعلام في شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين الأردنيين.



ويهدف الملتقى، وهو تجمع شبابي هندسي ابتكاري إبداعي أردني، إلى استلهام الطاقة من الشباب للسير قدما في علوم وتقنيات الهندسة، والسير من الحاضر إلى المستقبل بالإيمان بقدرة هذا الجيل الهندسي الريادي في صناعة التغيير والتعلم المستمر.