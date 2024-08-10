انطلاق فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني 2024

ويهدف الملتقى، وهو تجمع شبابي هندسي ابتكاري إبداعي أردني، إلى استلهام الطاقة من الشباب للسير قدما في علوم وتقنيات الهندسة، والسير من الحاضر إلى المستقبل بالإيمان بقدرة هذا الجيل الهندسي الريادي في صناعة التغيير والتعلم المستمر.
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